В Псковской области будут судить бухгалтера, которая перевела бюджетные деньги дочке

17:29, 08 ноября 2024, ПАИ

Бухгалтер бюджетной организации незаконно перевела деньги на счет своей дочери и теперь предстанет перед судом в Острове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Главбух бюджетной организации придумала план, как незаконно перечислить бюджетные деньги на собственный счёт. Используя служебное положение, она перевела деньги на счёт дочери в качестве оплаты по несуществующему договору. Бухгалтер украла из областного бюджета более 98 тысяч рублей.

По материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Дело направили на рассмотрение в суд.