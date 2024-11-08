В Псковской области будут судить бухгалтера, которая перевела бюджетные деньги дочке
Бухгалтер бюджетной организации незаконно перевела деньги на счет своей дочери и теперь предстанет перед судом в Острове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Главбух бюджетной организации придумала план, как незаконно перечислить бюджетные деньги на собственный счёт. Используя служебное положение, она перевела деньги на счёт дочери в качестве оплаты по несуществующему договору. Бухгалтер украла из областного бюджета более 98 тысяч рублей.
По материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Дело направили на рассмотрение в суд.
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