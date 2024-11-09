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Общество

Центр подготовки Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы открыли в Пскове

Центр подготовки Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы открыли в Пскове, сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

  • Центр подготовки Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы открыли в Пскове
    Фото: из группы «Молодёжь Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»
  • Центр подготовки Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы открыли в Пскове
    Фото: из группы «Молодёжь Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»
  • Центр подготовки Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы открыли в Пскове
    Фото: из группы «Молодёжь Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»
  • Центр подготовки Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы открыли в Пскове
    Фото: из группы «Молодёжь Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»
  • Центр подготовки Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы открыли в Пскове
    Фото: из группы «Молодёжь Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»
  • Центр подготовки Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы открыли в Пскове
    Фото: из группы «Молодёжь Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»
  • Центр подготовки Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы открыли в Пскове
    Фото: из группы «Молодёжь Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»
  • Центр подготовки Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы открыли в Пскове
    Фото: из группы «Молодёжь Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»

В открытии центра приняли участие представители молодёжных и патриотических организаций, а также почётные гости, среди которых заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева, заместитель исполнительного директора «Волонтёров Победы» Валерия Ревякина и руководитель регионального комитета по молодёжной политике Дмитрий Яковлев.

Центр станет единой площадкой для набора, обучения, мотивации добровольцев, сопровождающих мероприятия по сохранению исторической памяти. Здесь будут проходить тематические события и мероприятия по подготовке к памятным и праздничным мероприятиям 2025 года. В центре будут проводить обучение добровольцев по единому стандарту волонтёров.

Чтобы присоединиться к числу добровольцев Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, необходимо перейти на сайт движения волонтёрыпобеды.рф и нажать на кнопку «Присоединиться».

Отметим, что в преддверии 80-летия Великой Победы такие центры подготовки волонтёров будут открывать по всей стране и за рубежом.

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