Центр подготовки Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы открыли в Пскове
Центр подготовки Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы открыли в Пскове, сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.
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Фото: из группы «Молодёжь Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: из группы «Молодёжь Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: из группы «Молодёжь Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: из группы «Молодёжь Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: из группы «Молодёжь Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: из группы «Молодёжь Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: из группы «Молодёжь Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: из группы «Молодёжь Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»
В открытии центра приняли участие представители молодёжных и патриотических организаций, а также почётные гости, среди которых заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева, заместитель исполнительного директора «Волонтёров Победы» Валерия Ревякина и руководитель регионального комитета по молодёжной политике Дмитрий Яковлев.
Центр станет единой площадкой для набора, обучения, мотивации добровольцев, сопровождающих мероприятия по сохранению исторической памяти. Здесь будут проходить тематические события и мероприятия по подготовке к памятным и праздничным мероприятиям 2025 года. В центре будут проводить обучение добровольцев по единому стандарту волонтёров.
Чтобы присоединиться к числу добровольцев Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, необходимо перейти на сайт движения волонтёрыпобеды.рф и нажать на кнопку «Присоединиться».
Отметим, что в преддверии 80-летия Великой Победы такие центры подготовки волонтёров будут открывать по всей стране и за рубежом.
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