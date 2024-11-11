Почти 70% заработка семья в Псковской области должна отдать за ипотечный кредит

12:00, 11 ноября 2024, ПАИ

Почти 69,6% заработка семья из двух работающих человек в Псковской области должна отдавать в качестве ежемесячных платежей по ипотечному кредиту. Такие данные приводятся в рейтинге РИА Новостей.

Общий объём платежей, согласно данным рейтинга, составляет 61,5 тысячу рублей. Средний размер ипотечного кредита в регионе - 2,9 млн рублей. По совокупности этих цифр Псковская область оказалась на 66 месте из 85 в рейтинге регионов по ипотечным платежам.

Первую строчку в рейтинге по минимальному соотношению платежа по ипотеке и средней зарплаты двух человек занял Чукотский автономный округ с 28,8%. Затем следует Ненецкий автономный округ с 30,7%. Замыкает первую тройку Ямало-Ненецкий автономный округ с 32,1%. На четвертом и пятом местах расположились Магаданская область – 35,3% и Ханты-Мансийский автономный округ – 37,5%. Также в первую десятку попали: Мурманская область (37,6%), Тува (38%), Камчатский край (38,9%), Якутия (41,1%) и Коми (43,1%).

В нескольких российских регионах для обслуживания ипотечного кредита нужно отдавать более 80% средней месячной зарплаты семьи, где работают два человека. А в двух субъектах и вовсе соотношение доходов и платежа превышает 100%, то есть взять там ипотеку в текущей ситуации при средней зарплате просто невозможно.



В Калмыкии и Дагестане ежемесячно на ипотеку будет уходить более двух средних зарплат в регионе. Соотношение зарплат и платежей в этих субъектах составляет 129,3% и 116% соответственно, они заняли последние места в рейтинге. Практически все заработанное за месяц придется отдавать за ипотеку и в Северной Осетии. Почти недоступна ипотека, согласно исследованию, оказалась еще в четырех регионах: в Адыгее, где соотношение платежей и доходов достигает 89,8%, в Крыму (88,7%), в Ивановской области (81,4%) и в Кабардино-Балкарии (80,4%).