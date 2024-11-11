«Контакт. Конференция-2025»: псковских специалистов молодёжной сферы приглашают на мероприятие

13:28, 11 ноября 2024, ПАИ

Специалисты молодёжной сферы могут принять участие в научно-практической конференции «Контакт. Конференция-2025», сообщили ПАИ в комитете по молодёжной политике Псковской области.

IX Всероссийская научно-практическая конференция памяти почётного работника сферы молодёжной политики РФ В. А. Канаяна «Контакт. Конференция-2025» пройдёт с 20 по 21 февраля в Санкт-Петербурге.

Целью конференции является обеспечение многостороннего диалога специалистов, работающих с молодёжью, для обсуждения перспектив развития профилактических программ в области молодёжной политики.

Участниками конференции могут стать специалисты и руководители сферы молодёжной политики, педагоги, представители общественных объединений молодёжи и общественных организаций, работники сферы культуры, студенты вузов и другие желающие.

В ходе мероприятия пройдут дискуссионные площадки, кейс-сессия и тематические сессии по темам: «Компетенции специалистов в сфере молодёжной политики», «Наставничество в профилактике асоциальных явлений в молодёжной среде», «Формирование антитеррористического сознания: современные методы противодействия идеологии экстремизма и терроризма в молодёжной среде», «Творчество и медиа в профилактике: вызовы и стратегии развития».

Для бесплатного участия в конференции необходимо до 10 февраля 2025 года зарегистрироваться в электронной форме по ссылке и на сайте ФГАИС «Молодёжь России» по ссылке. По итогам конференции будет издан электронный сборник тезисов и статей, который разместят в научной электронной библиотеке eLibrary.ru. Текст для публикации необходимо направить на адрес электронной почты konfa@center-kontakt.ru до 20 декабря 2024 года.