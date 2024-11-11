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Общество

Участок дороги в Псковском районе перекроют 16 ноября

Временное прекращение движения транспорта по автодороге Солоново – Хотицы на территории Псковского района вводится 16 ноября. Об этом ПАИ сообщили в Управлении Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.

Движение ограничат от автодороги Псков – Писковичи – Муровицы» (от улицы Радонежская в деревне Хотицы) до транспортной развязки автодороги «Северный обход Пскова» (2-й пусковой комплекс) в период 8:00 до 17:00 часов 16 ноября.

Отмечается, что автодорогу перекроют в связи с проведением финального этапа Кубка и Первенства Псковской области по автомобильному многоборью «Осенние виражи - 2024».

Обеспечивает временное прекращение движения Федерация автомобильного спорта Псковской области. Организатор соревнований – президент Федерации автомобильного спорта Псковской области Олег Мыслевич.

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