Уроженка Пскова стала победительницей конкурса руководителей на 11-м слёте студотрядов СЗФО

23:26, 11 ноября 2024, ПАИ

Уроженка Пскова Алёна Леонтьева стала победительницей конкурса руководителей на 11-м слёте студенческих отрядов Северо-Западного федерального округа. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Мероприятия проходило в Калининграде с 7 по 10 ноября. В его рамках проводились различные конкурсы, которые позволили выявить самых талантливых, спортивных и амбициозных студентов.

Студентка РГПУ имени А. И. Герцена и член студенческого педагогического отряда «Сияние» Алёна Леонтьева представляла ленинградское областное региональное отделение молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».

Отметим, Алёна Леонтьева, выпускница 26-й школы города Пскова, заняла первое место на конкурсе руководителей линейных студенческих отрядов в номинации «Комиссар». Это достижение стало лучшим среди всех результатов участников Северо-Западного федерального округа.