Уроженка Пскова стала победительницей конкурса руководителей на 11-м слёте студотрядов СЗФО
Уроженка Пскова Алёна Леонтьева стала победительницей конкурса руководителей на 11-м слёте студенческих отрядов Северо-Западного федерального округа. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
Мероприятия проходило в Калининграде с 7 по 10 ноября. В его рамках проводились различные конкурсы, которые позволили выявить самых талантливых, спортивных и амбициозных студентов.
Студентка РГПУ имени А. И. Герцена и член студенческого педагогического отряда «Сияние» Алёна Леонтьева представляла ленинградское областное региональное отделение молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».
Отметим, Алёна Леонтьева, выпускница 26-й школы города Пскова, заняла первое место на конкурсе руководителей линейных студенческих отрядов в номинации «Комиссар». Это достижение стало лучшим среди всех результатов участников Северо-Западного федерального округа.
Уроженка Пскова стала победительницей конкурса руководителей на 11-м слёте студотрядов СЗФО
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