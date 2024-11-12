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Общество

Мастер-класс по созданию броши из фетра прошёл в Пскове

Мастер-класс по созданию броши из фетра прошёл в Доме молодёжи в Пскове, сообщили ПАИ в комитете по молодёжной политике Псковской области.

  • Мастер-класс по созданию броши из фетра прошёл в Пскове
    Фото: Комитет по молодёжной политике Псковской области
  • Мастер-класс по созданию броши из фетра прошёл в Пскове
    Фото: Комитет по молодёжной политике Псковской области
  • Мастер-класс по созданию броши из фетра прошёл в Пскове
    Фото: Комитет по молодёжной политике Псковской области
  • Мастер-класс по созданию броши из фетра прошёл в Пскове
    Фото: Комитет по молодёжной политике Псковской области
  • Мастер-класс по созданию броши из фетра прошёл в Пскове
    Фото: Комитет по молодёжной политике Псковской области

Мероприятие подготовили для детей участников СВО и псковской молодёжи. Мастер-класс провела специалист по работе с молодёжью Ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Анна Филиппова.

Подобные познавательно-развлекательные мероприятия проходят в Доме молодёжи на постоянной основе. Об их проведении можно узнать заранее и записаться на официальных страницах Ресурсного центра поддержки добровольчества и Дома молодёжи в соцсети «ВКонтакте» и Telegram, отметили организаторы.

«Мы делаем упор на детей и жён участников СВО. У нас проходят киновечера, мы играем в настольные игры, а каждую пятницу – мастер-классы. Такая командная работа и совместное творчество помогают семьям военнослужащих отвлечься и дают заряд положительных эмоций. Приходите к нам и принимайте участие в наших мероприятиях», – сказала директор Псковского центра молодёжи и общественных инициатив Алеся Михачёва.

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