Сотрудники ПсковГУ вошли в состав общественного совета при региональном комитете по финансам

11:57, 12 ноября 2024, ПАИ

Директор института права, экономики и управления ПсковГУ Виктория Гусарова и специалист отдела проектов и грантов Алексей Иванов вошли в состав общественного совета при комитете по финансам Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Совет занимается общественным обсуждением проектов нормативных правовых актов. Также в его функции входит подготовка рекомендаций по совершенствованию и эффективному применению федерального и областного законодательства в сфере деятельности комитета, участие членов совета в составе аттестационных и конкурсных комиссий комитета, контроль полноты, качества, достоверности и своевременности раскрываемой информации о деятельности комитета, проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых и иных документов, включая программные, разрабатываемые комитетом.

В общественный совет при комитете по финансам Псковской области входит пять человек.