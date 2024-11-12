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Общество

Сотрудники ПсковГУ вошли в состав общественного совета при региональном комитете по финансам

Директор института права, экономики и управления ПсковГУ Виктория Гусарова и специалист отдела проектов и грантов Алексей Иванов вошли в состав общественного совета при комитете по финансам Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

Совет занимается общественным обсуждением проектов нормативных правовых актов. Также в его функции входит подготовка рекомендаций по совершенствованию и эффективному применению федерального и областного законодательства в сфере деятельности комитета, участие членов совета в составе аттестационных и конкурсных комиссий комитета, контроль полноты, качества, достоверности и своевременности раскрываемой информации о деятельности комитета, проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых и иных документов, включая программные, разрабатываемые комитетом.

В общественный совет при комитете по финансам Псковской области входит пять человек.

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