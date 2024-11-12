В Псковской области ещё одну компанию внесли в реестр недобросовестных поставщиков

15:31, 12 ноября 2024, ПАИ

Поставщика дизельного топлива ООО «Горизонт» внесли в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) по заявлению Псковавтодора, сообщили ПАИ в пресс-службе УФАС России по Псковской области.

Компания выиграла электронный аукцион на поставку дизельного топлива. Контракт заключили в начале августа 2024 года, согласно ему, компания должна была поставлять топливо по заявкам заказчика до 15 октября 2024 года. Однако фирма выполнила только 39,1 % поставок и не предоставила объяснений, почему контракт не исполнили.

Комиссия Псковского УФАС установила, что всего было заключено 42 контракта, из них 20 находится на исполнении, 19 исполнено, а по трём исполнение прекращено. Кроме того, сведения об этой компании ранее уже включались в реестр недобросовестных поставщиков.

Также комиссия учла социальную значимость закупки в связи с деятельностью заказчика, которая осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в составе федерального проекта «Дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В итоге комиссия Псковского УФАС включила ООО «Горизонт» в РНП на два года.