Через шесть дней в Пскове стартует конкурс «Лучший по профессии»

13:44, 12 ноября 2024, ПАИ

Первый из четырёх этапов конкурса «Лучший по профессии» пройдёт в Пскове в понедельник, 18 ноября. Состязания будут организованы в Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса (улица Кузнецкая, 13а). Соревнования пройдут среди штукатуров, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Этап конкурса состоит из теоретической и практической частей. Так, участники за 20 минут должны будут ответить на 20 вопросов теста по профилю, а также за три часа выполнить высококачественную штукатурку внутреннего угла кирпичной стены гипсовыми штукатурными смесями.

Работу участников оценит жюри, состоящее из представителей строительной отрасли и преподавателей профильных учебных заведений.

По итогам конкурса победители получат денежное вознаграждение: за первое место – 50 тысяч рублей, за второе место – 30 тысяч рублей, за третье место – 20 тысяч рублей. Призёрам вручат благодарственные письма администрации Пскова, призы и подарки от организаторов.

Отметим, что в этом году в рамках конкурса «Лучший по профессии» состоятся также состязания среди визажистов, пекарей и столяров. Заявки на участие в конкурсе можно подать до 14 ноября по электронной почте oppr@pskovadmin.ru. Консультацию можно получить в отделе предпринимательства и потребительского рынка по телефонам (8 8112) 29-10-71, 29-10-67.