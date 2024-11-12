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Общество

Жителей Псковской области приглашают написать военно-патриотический диктант

Жителей Псковской области приглашают принять участие во Всероссийской акции «Военно-патриотический диктант – 2024», сообщили ПАИ в региональном комитете по молодёжной политике.

Принять участие в диктанте может каждый житель РФ в возрасте от 14 лет. Вопросы диктанта формируют эксперты на основе исторических фактов, документов, биографий известных личностей, произведений литературного, изобразительного и музыкального искусства, связанных с военной тематикой.

Участники акции смогут не только проверить свои знания, но и осознать значимость гражданской ответственности за сохранение и развитие культурного богатства России.

Принять участие в онлайн-формате можно 18 ноября с 12:00 до 20:00 на платформе.

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