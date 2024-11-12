Водитель Audi сбил электровелосипед курьера «Самоката» в Пскове
Водитель Audi сбил электровелосипед курьера «Самоката» в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
ДТП произошло на улице Калинина, 1/3. Водитель электровелосипеда от медицинской помощи отказался.
На месте работают бригада медицины катастроф, пожарные подразделения и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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