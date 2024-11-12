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Общество

Сергей Михеев: Многие семьи стали возвращаться в глубинки Бежаницкого округа

Местные жители стали возвращаться в глубинки Бежаницкого муниципального округа, рассказал экс-глава муниципалитета Сергей Михеев в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 12 ноября.

Сергей Михеев. Фото: ПАИ

По словам Сергея Михеева, жители возвращаются по разным причинам. «Видимо, некоторые горожане тяготеют к жизни в сельской местности. Может быть, их тянут корни. И хочу отметить, достаточно порядочные семьи находят себя, живя в сельской местности», – подчеркнул он.

Кроме того, некоторые возвращаются на свою малую родину, добавил гость студии. «Например, они возвращаются в родительское гнездо или уходят на заслуженный отдых. Мне кажется, что со временем процесс медленно, но будет обратным [люди начнут переезжать в сельскую местность. – ПАИ]. Но для этого нужно сделать многое. Нужно сделать так, чтобы уровень жизни сельского жителя был подтянут к уровню жизни жителя города. Тогда, я думаю, что люди будут возвращаться», – уточнил Сергей Михеев.

Также ещё одной причиной переезда некоторых семей стал ковид, уточнил он. «Когда к нам пришёл ковид, мы видели будто бы заброшенные дома, которые через время оказались заполненными. Видимо, собственники или их наследники приехали и вспомнили о своих домах. Многие, которых заставила беда вернуться, решили временно обосноваться у нас, хотя бы временно с весны до осени», – заключил Сергей Михеев.

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