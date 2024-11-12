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Общество

12 вышек сотовой связи установили в Бежаницком районе за три года

12 вышек сотовой связи установили в Бежаницком районе за три года, рассказал экс-глава муниципалитета Сергей Михеев в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 12 ноября.

Сергей Михеев. Фото: Андрей Степанов

«Мы смогли улучшить ситуацию благодаря правительству области. За три года к имеющимся сотовым вышкам сотовой связи добавились ещё 12. Я хочу сказать ещё о правильности выбора мест для них: расположены они в отдалённых населённых пунктах. Теперь зачастую от вышки до вышки наблюдается перекрытие сотовой связи», – отметил Сергей Михеев.

Ещё один вопрос, который предстоит решить, – покрытие связью дороги Великие Луки – Локня – Бажаницы – Порхов, уточнил гость студии. «Она становится очень бойкой трассой. Хотелось бы, чтобы она была покрыта сотовой связью. Сейчас частично этот вопрос решён, но пока непокрытые места есть», – заметил он.

Всего в муниципалитете на данный момент есть 20 вышек сотовой связи, сообщила глава Бежаницкого округа Елена Иванова. Однако пока ещё остаются места со слабым и неустойчивым мобильным интернетом. Этот вопрос будет решаться в будущем, обратила внимание гостья эфира.

Кроме того, некоторые вышки появились в муниципалитете благодаря голосованию местных жителей в рамках программы «Устранение цифрового неравенства», уточнил Сергей Михеев.

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