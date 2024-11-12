Автомобиль сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Пскове

17:51, 12 ноября 2024, ПАИ

Автомобиль Hyundai сбил пенсионерку у дома № 22а на улице Леона Поземского в Пскове, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу и её сбила машина. После ДТП бригада медицины катастроф госпитализировала пенсионерку в медучреждение.

На месте работали бригада медицины катастроф, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства выясняются.