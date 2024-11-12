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Происшествия

Автомобиль сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Пскове

Автомобиль Hyundai сбил пенсионерку у дома № 22а на улице Леона Поземского в Пскове, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Автомобиль сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу и её сбила машина. После ДТП бригада медицины катастроф госпитализировала пенсионерку в медучреждение.

На месте работали бригада медицины катастроф, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства выясняются.

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Автомобиль сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Пскове
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