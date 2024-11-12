В Псковской области идёт подготовка к зимнему обслуживанию региональных дорог

19:43, 12 ноября 2024, ПАИ

В Псковской области идёт активная подготовка к зимнему обслуживанию региональных дорог. Специалисты «Псковавтодора» вместе с подрядчиками завезли 46 тысяч тонн песка и приобрели 11,6 тонны минерального галита для создания песко-соляной смеси. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Работа по закупке материалов и созданию песко-соляной смеси продолжается. Диспетчерские службы в структурных подразделениях и подрядных организациях организовали круглосуточное дежурство для оперативного реагирования на непогоду для устранения её последствий. Они также следят за прогнозами синоптиков.

Чтобы обеспечить бесперебойное движение транспорта по дорогам, подготовили 326 единиц техники. Её будут использовать для зимнего содержания дорог. Также готовы автомобили, снегоочистительные и снегоуборочные машины, погрузочно-разгрузочные устройства и механизмы.

У дорожников есть достаточный запас горюче-смазочных материалов для техники, которая будет устранять снежные заносы и гололёд на дорогах. Кроме того, имеется запас противогололёдных материалов на всю зиму, уточнили в пресс-службе.