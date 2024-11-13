Форум старшеклассников «Голос молодёжи» в Пскове

Форум старшеклассников «Голос молодёжи» проходит в Пскове сегодня, 13 ноября. В нём принимают участие учащиеся 10-х и 11-х классов общеобразовательных учреждений Псковской области. Мероприятие стало первой площадкой для школьников, которые интересуются процессом организации выборов и деятельностью избирательных комиссий.
В ходе форума на вопросы школьников отвечают губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель региональной избирательной комиссии Игорь Сопов.
Как проходит мероприятие, смотрите в фоторепортаже Валерии Лагуткиной.
Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ, 11:55, 13 ноября 2024, ПАИ
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