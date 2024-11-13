Форум старшеклассников «Голос молодёжи» в Пскове

Форум старшеклассников «Голос молодёжи» проходит в Пскове сегодня, 13 ноября. В нём принимают участие учащиеся 10-х и 11-х классов общеобразовательных учреждений Псковской области. Мероприятие стало первой площадкой для школьников, которые интересуются процессом организации выборов и деятельностью избирательных комиссий.

В ходе форума на вопросы школьников отвечают губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель региональной избирательной комиссии Игорь Сопов.

Как проходит мероприятие, смотрите в фоторепортаже Валерии Лагуткиной.