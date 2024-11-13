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Культура

Целую выставку подарил Пушкинский заповедник агрогородку Телуша в Белоруссии

Выставку «Пушкинские музеи России» передал в дар школьному музею в Телуше (Белоруссия) Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

История Телуши — агрогородка в Бобруйском районе Могилёвской области связана с историей пушкинского рода. В эти места через несколько лет после своей свадьбы с Павлом Воронцовым-Вельяминовым, представителем бобруйской ветви старинной дворянской династии, приехала внучка поэта Наталья, урождённая Пушкина. Активная общественница и благотворительница, она прожила здесь до своей кончины и всячески помогала сельчанам. При её участии в Телуше появились Свято-Никольский собор, больница и школа.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Современная средняя школа — правопреемница той, в конце позапрошлого века выстроенной на средства четы Воронцовых-Вельяминовых. В школе ученики и их учителя организовали литературно-краеведческий музей. Значительная часть экспозиции в этом музее рассказывает о жизни и творчестве Пушкина и о его потомках. Экскурсии здесь проводят школьники. «Нужно особенно отметить высокий профессионализм педагогов, которые с любовью воспитывают в детях уважение к исторической памяти своего народа, учат их на живых примерах нескольких поколений жителей Телуши и Бобруйской земли», — отметили в Пушкинском заповеднике.

Выставка, которую святогорские музейщики передали в школьный музей, — это 16 стендов с крупноформатными фотографиями, рассказывающими о наиболее известных местах в России, где хранят память о жизни и творчестве Пушкина, о его предках и потомках. Это виды столичных и провинциальных особняков и усадеб, фрагменты музейных экспозиций в них.

Помимо выставки сотрудники Пушкинского заповедника передали в музей Телушской средней школы книжные издания, увидевшие свет силами «Михайловского», а также несколько цветных автолитографий — видов псковских пушкинских мест.

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