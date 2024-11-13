Пожарные потушили горящий автомобиль в Острове
Возгорание автомобиля ликвидировали пожарные на улице Островских Молодогвардейцев в Острове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Возгорание моторного отсека автомобиля произошло у дома № 24. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и не допустили распространение огня в салон автомобиля.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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