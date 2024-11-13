Пожарные потушили горящий автомобиль в Острове

14:15, 13 ноября 2024, ПАИ

Возгорание автомобиля ликвидировали пожарные на улице Островских Молодогвардейцев в Острове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Возгорание моторного отсека автомобиля произошло у дома № 24. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и не допустили распространение огня в салон автомобиля.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.