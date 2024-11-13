Семь домов в аварийном состоянии осталось в Пскове

15:57, 13 ноября 2024, ПАИ

Семь домов в аварийном состоянии осталось в Пскове, сообщил заместитель главы городской администрации Виталий Сухинский в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 13 ноября.

«В конце прошлого года мы ввели в эксплуатацию дом на улице Инженерной, 134, расселив тем самым 49 домов. В этом году мы эту программу завершаем путём сноса этих 49 домов. Сейчас в городе осталось только порядка семи домов, признанных аварийными», – отметил он.

Виталий Сухинский подчеркнул, что в этом году также был расселён четырёхквартирный дом на улице Детской, 4. Работы прошли в рамках муниципальной программы. На следующий год планируется ещё один адрес – дом на улице Пушкина, 8.

«Участки, оставшиеся от снесённых домов, будут преобразовывать в объекты социальной инфраструктуры, парки», – заключил гость студии.