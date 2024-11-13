Новый врач-эндокринолог приступила к работе в Опочецкой межрайонной больнице

23:42, 13 ноября 2024, ПАИ

В команде Опочецкой межрайонной больницы появилась новый врач-эндокринолог. Об этом пишет газета «Красный маяк».

Анна Степанова родилась в Пскове, всё детство провела в Опочке, здесь же окончила в 2016 году гимназию. Когда пришла пора выбирать будущую профессию, после непродолжительных раздумий решила пойти по стопам бабушки и дедушки, большую часть жизни посвятивших медицине.

«Как и любой подросток, вставший перед таким глобальным выбором, поначалу я была в растерянности. Хотелось попробовать себя в самых разных сферах – от переводов и журналистики до психологии и ветеринарии. Но перед глазами был опыт бабушки и дедушки – врачей-педиатров с огромным стажем и опытом, компетентных, внимательных, чутких специалистов, влюблённых в своё дело. Я решила попробовать и ни разу не пожалела о своём решении», – поделилась Анна Степанова.

После школы АннаСтепанова поступила в Смоленский государственный медицинский университет. Изначально она планировала стать офтальмологом, но уже на втором курсе заинтересовалась тем, как устроена эндокринная система. Выбор был сделан в пользу эндокринологии, и семья её поддержала.

Ординатуру по эндокринологии проходила в Санкт Петербурге в Северо-Западном государственном медицинском университете имени И. И. Мечникова, практику – в клиниках Санкт-Петербурга: в Елизаветинской больнице, в Центре патологии надпочечников клиники имени Э. Э. Эйхвальда. После окончания ординатуры Анна Степанова пришла работать в Опочецкую межрайонную больницу.