Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Новый врач-эндокринолог приступила к работе в Опочецкой межрайонной больнице

В команде Опочецкой межрайонной больницы появилась новый врач-эндокринолог. Об этом пишет газета «Красный маяк».

Фото: газета «Красный маяк»

Анна Степанова родилась в Пскове, всё детство провела в Опочке, здесь же окончила в 2016 году гимназию. Когда пришла пора выбирать будущую профессию, после непродолжительных раздумий решила пойти по стопам бабушки и дедушки, большую часть жизни посвятивших медицине.

«Как и любой подросток, вставший перед таким глобальным выбором, поначалу я была в растерянности. Хотелось попробовать себя в самых разных сферах – от переводов и журналистики до психологии и ветеринарии. Но перед глазами был опыт бабушки и дедушки – врачей-педиатров с огромным стажем и опытом, компетентных, внимательных, чутких специалистов, влюблённых в своё дело. Я решила попробовать и ни разу не пожалела о своём решении», – поделилась Анна Степанова.

После школы АннаСтепанова поступила в Смоленский государственный медицинский университет. Изначально она планировала стать офтальмологом, но уже на втором курсе заинтересовалась тем, как устроена эндокринная система. Выбор был сделан в пользу эндокринологии, и семья её поддержала.

Ординатуру по эндокринологии проходила в Санкт Петербурге в Северо-Западном государственном медицинском университете имени И. И. Мечникова, практику – в клиниках Санкт-Петербурга: в Елизаветинской больнице, в Центре патологии надпочечников клиники имени Э. Э. Эйхвальда. После окончания ординатуры Анна Степанова пришла работать в Опочецкую межрайонную больницу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












13 ноября 2024

Новый врач-эндокринолог приступила к работе в Опочецкой межрайонной больнице
13 ноября 2024

В ГКЦ Пскова прошло тематическое мероприятие «Дорога в никуда», направленное на формирование негативного отношения молодёжи к наркотикам
13 ноября 2024

Исследовательские аспекты инклюзивного образовательного пространства вузы Союзного государства впервые обсудят на форуме в ПсковГУ
13 ноября 2024

36-летняя женщина пропала в Острове
13 ноября 2024

Штабы «Мы вместе» в Псковской области объявили о сборе посылок «Новогодний подарок солдату»
13 ноября 2024

Вопрос сохранения виноградной улитки обсудят псковские фермеры на международном форуме
13 ноября 2024

Ремонт школ, аварийные дома и открытие здания бывшего «Октября»: Виталий Сухинский стал гостем «Серебряного дождя». Главное
13 ноября 2024

Наталья Мельникова и Александр Клейменов посетили Бежаницкий округ

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...