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Общество

Иноагентов хотят обязать хранить доходы на спецсчетах

14 ноября в Госдуму внесут законопроект о спецсчетах для доходов иностранных агентов от интеллектуальной деятельности и брендов. Авторы инициативы хотят запретить иноагентам распоряжаться деньгами со спецсчетов до отмены статуса. Позднее законопроект дополнят аналогичной нормой в отношении доходов от имущества, пишет «Коммерсантъ».

Любые доходы от творческой деятельности иноагентов будут зачисляться на специальный рублевый счет. Его открытие станет обязательным. Если этого не сделает иноагент, открыть спецсчет должен будет тот, кто перечисляет ему деньги. По решению суда средства со спецсчетов могут перечислить в бюджет.

Депутаты планируют рассмотреть законопроект на следующей неделе в первом чтении. Ко второму чтению в документ внесут поправку о зачислении на спецсчет средств иноагентов от продажи движимого и недвижимого имущества, сдачи его в аренду и других доходов.

Число иноагентов в России – 491 человек. Как утверждает спикер Госдумы, большинство из них живет за границей, «но получают авторские вознаграждения из России». «Позволяют себе продолжать оскорблять нашу страну, ее граждан. Не стесняясь рассказывают, что тратят полученные деньги в том числе на поддержку Вооруженных сил Украины. Это недопустимо», – заявил Володин.

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