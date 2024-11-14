Псковичка подозревается в фиктивной регистрации иностранки

12:48, 14 ноября 2024, ПАИ

Псковичка подозревается в фиктивной постановке на миграционный учёт иностранки, сообщили ПАИ в пресс-службе УВМД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в октябре этого года безработная 55-летняя псковичка фиктивно зарегистрировала в Порхове гражданку Таджикистана без её фактического пребывания по месту регистрации.

Обстоятельства произошедшего выясняются.