Псковичка подозревается в фиктивной регистрации иностранки
Псковичка подозревается в фиктивной постановке на миграционный учёт иностранки, сообщили ПАИ в пресс-службе УВМД России по Псковской области.
По имеющимся данным, в октябре этого года безработная 55-летняя псковичка фиктивно зарегистрировала в Порхове гражданку Таджикистана без её фактического пребывания по месту регистрации.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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