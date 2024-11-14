Новые посты скорой планируют построить в Пушкиногорском районе и Красногородском округе
Посты в Пушкиногорском районе и Красногородском муниципальном округе планируют построить в следующем году. Об этом губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову доложила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства области.
Кроме того, годом позднее в Псковской области собираются возводить отдельные здания в Островском и Пустошкинском районах. На данный момент ведутся подготовительные мероприятия на определённых под строительство территориях и работа над проектно-сметной документацией.
Также сейчас идёт капремонт постов медицинской помощи в Гдовском районе и Порховском муниципальном округе.
Добавим, что в регионе с 2022 года реализуют областную программу по строительству постов скорой помощи.
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