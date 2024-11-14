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Мошенники пытаются обмануть пользователей соцсетей от имени главы Островского района

Мошенники пытаются обмануть пользователей соцсетей от имени главы Островского района Дмитрия Быстрова. Об этих фактах он сообщил в своём телеграм-канале.

Фото: ПАИ

«В социальных сетях якобы от моего имени идёт рассылка сообщений: злоумышленники предлагают различные поводы беседы. Но, очевидно, всё сводится к одному – выманиванию денег. Прошу вас не реагировать на такого рода фейки! Очевидно, это уже известная мошенническая схема с подменой аккаунта в мессенджерах», – предупредил Дмитрий Быстров.

Он напомнил, что с ним всегда можно связаться в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/bystrov_dm.

«Будьте внимательны и перепроверяйте информацию. О подозрительных звонках и сообщениях необходимо сообщать в полицию», – рекомендовал глава района.

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