Мошенники пытаются обмануть пользователей соцсетей от имени главы Островского района
Мошенники пытаются обмануть пользователей соцсетей от имени главы Островского района Дмитрия Быстрова. Об этих фактах он сообщил в своём телеграм-канале.
«В социальных сетях якобы от моего имени идёт рассылка сообщений: злоумышленники предлагают различные поводы беседы. Но, очевидно, всё сводится к одному – выманиванию денег. Прошу вас не реагировать на такого рода фейки! Очевидно, это уже известная мошенническая схема с подменой аккаунта в мессенджерах», – предупредил Дмитрий Быстров.
Он напомнил, что с ним всегда можно связаться в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/bystrov_dm.
«Будьте внимательны и перепроверяйте информацию. О подозрительных звонках и сообщениях необходимо сообщать в полицию», – рекомендовал глава района.
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