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Имена реставраторов должны быть на слуху – Светлана Мельникова

Имена реставраторов должны быть у людей на слуху, заявила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова в программе «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 14 ноября.

Светлана Мельникова: «Имена реставраторов должны быть на слуху». Фото: ПАИ

«Есть выдающиеся художники, скульпторы, композиторы и деятели культуры, их имена на слуху, они получают премии. Но много ли на слуху имён реставраторов? Где бы я ни была, для меня реставраторы – это особенные люди. Я для себя недавно открыла фамилию Николая Подключникова. Это выдающийся реставратор дореволюционного периода XIX века. Он крепостной графа Шереметева. Именно он реставрировал знаменитый «Спас Ярое Око», – поделилась она.

Также Светлана Мельникова рассказала, что другой реставратор, Александр Горматюк, спас Боголюбскую икону Божией Матери XII века.

«Реставратор – это жертвенная профессия. Человек не своё создаёт, чтобы этим гордиться, а прикладывает невероятные усилия, чтобы поймать замысел первого творца, сохранить его и воплотить в жизнь», – подчеркнула директор Псковского музея-заповедника.

Она добавила, что главной задачей учреждения стала образовательная миссия. «Самое важное – пробудить у человека интерес, зацепить человека за живое, сделать так, чтобы не стало ему всё равно. История не сухая, она не мёртвая, история – это люди. Твоя собственная жизнь рано или поздно тоже станет историей», – заключила Светлана Мельникова.

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