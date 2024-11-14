Новый модульный ФАП появится в стругокрасненской деревне Ждани

17:54, 14 ноября 2024, ПАИ

В деревне Ждани Стругокрасненского муниципального округа в следующем году появится новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Об этом на приёме граждан у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, передаёт корреспондент ПАИ.

По её словам, прежнее здание пункта изношено на 80%, поэтому нет смысла его ремонтировать. Новый ФАП построят к июню 2025 года в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», открыть его планируется в октябре. Участок уже определён. ФАП в деревне Ждани обслуживает восемь населённых пунктов.

На личном приёме граждан также решён вопрос по обеспечению маломобильным гражданам беспрепятственного доступа в Островский центр специального образования № 2, а также по замене ограждения в детском саду № 11 «Буратино» в Невеле.

Ещё один вопрос касался обустройства пешеходной зоны и автомобильной парковки в центре посёлка Кунья, на пересечении улиц Дзержинского и Больничной. Местная жительница обратила внимание, что в этом месте располагается сразу несколько соцучреждений, поэтому приведение этой общественной территории в порядок необходимо для обеспечения безопасности граждан. Проект уже прошёл конкурсный отбор в Минсельхозе, и федеральные средства на него будут получены по программе РФ «Комплексное развитие сельских территорий». Кроме того, предполагается софинансирование из областного, местного бюджетов, а также внебюджетных источников.