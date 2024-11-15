Историю Псковской школы-интерната собрали в экспозиции музея

09:37, 15 ноября 2024, ПАИ

В Псковской школе-интернате состоялось торжественное открытие школьного музея, сообщили ПАИ в администрации Пскова.

Музей рассказывает историю учреждения с момента его основания. На стендах можно увидеть архивные фотографии, предметы и документы, отражающие жизнь школы-интерната.

Экспонаты разделены на тематические блоки, включая историю профсоюзной организации, героев, выпускников, друзей и педагогов школы.



Фото: администрация Пскова



Фото: администрация Пскова



Фото: администрация Пскова



Фото: администрация Пскова



Фото: администрация Пскова



Фото: администрация Пскова



Фото: администрация Пскова



Фото: администрация Пскова















На открытии присутствовали не только ученики и учителя школы, но и её первые выпускники. Директор школы Елена Голубева подчеркнула, что это событие не только важное, но и значимое, ведь музей – это живая история, которая способствует воспитанию будущих граждан России.