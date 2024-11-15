Подрядчика привлекли к ответственности за срыв строительства школы в Пыталовском округе

10:15, 15 ноября 2024, ПАИ

Подрядчика привлекли к ответственности за срыв строительства школы в Пыталовском округе, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Администрация Пыталовского муниципального округа заключила контракт с ООО «СК Развитие» на строительство новой школы в деревне Линово. Строительство должно было закончиться до 1 августа 2024 года, однако сейчас школа готова только на 80 %.

Подрядчик не выполнил условия по контракту в срок и нанёс вред охраняемым законом интересам общества и государства. По постановлению прокурора директора ООО «СК Развитие» привлекли к административной ответственности по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ (неисполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом) и назначили ему наказание в виде штрафа.

Ход и качество строительства поставили на контроль в прокуратуре района, уточнили в пресс-службе.