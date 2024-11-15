Возгорание крыши СТО ликвидировали в Пскове
Пожарные ликвидировали возгорание крыши СТО в Гаражном проезде в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
При пожаре никто не пострадал. На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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