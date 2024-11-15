Возгорание крыши СТО ликвидировали в Пскове

11:12, 15 ноября 2024, ПАИ

Пожарные ликвидировали возгорание крыши СТО в Гаражном проезде в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

При пожаре никто не пострадал. На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.