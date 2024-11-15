Гостем программы «Анамнез» станет главврач Псковской городской поликлиники

11:47, 15 ноября 2024, ПАИ

Гостем программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 15 ноября в 14:00 станет главный врач Псковской городской поликлиники Максим Борисюк.

В студии он ответит на вопросы, какие задачи стоят перед новым руководителем, как новый главврач оценивает материально-техническую базу псковской поликлинической сети, какие перемены ждут поликлиническую сеть, зачем нужна система управления качеством и безопасностью, как она будет работать, как отличить приглашение на диспансеризацию от развода мошенников.

Слушать и смотреть эфир можно в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте»: vk.com/paipskov.