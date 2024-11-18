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Экономика

Как приумножить свои деньги и каким образом мошенники обманывают с помощью QR-кода, расскажут на «Серебряном дожде»

Программа «Копилка» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 18 ноября в 12:30. Гостем ведущего Андрея Федорова станет эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов.

Фото: ПАИ

Как начать инвестировать? Как обезопасить себя от потери денег? И как мошенники могут снять чужие деньги с карты с помощью QR-кода?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Копилка» 18 ноября в 12:30. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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