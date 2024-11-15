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«Он не шевелился, просто всплыл»: 11-летняя школьница спасла тонущего мужчину в Гдовском районе

11-летняя школьница спасла тонущего мужчину в деревне Подлипье Гдовского района, пишет газета «Гдовская заря».

11-летняя школьница спасла тонущего мужчину в Гдовском районе. Фото: газета «Гдовская заря»

В разгар пляжного сезона Андрей с сыном, племянницей и их 11-летней подругой Мариной отправились купаться на Чудское озеро. Мужчина пошёл в воду и нырнул.

«Когда дядя Андрей показался на поверхности, он не шевелился. Просто всплыл, и это было жутковато. Мы подумали, что он так над нами шутит, напугать хочет. Но вдруг я поняла, что шутка затянулась, и бросилась к нему. Подплыла, перевернула и поняла, что он без сознания. Потащила его к берегу, а там уже друзья и подоспевшие отдыхающие помогли его на траву вытащить», – вспоминает Марина.

Дети сразу же позвонили родным. Кроме того, подоспела Надежда Колчева, которая оказала первую помощь до приезда скорой.

Сама Марина учится в шестом классе одной из санкт-петербургских школ. С пяти лет девочка занимается карате. Учит её восточным единоборствам тренер-папа.

«У нас в семье есть любимая фраза из детского мультика, которая отлично характеризует образ жизни нашей семьи: «Чип и Дейл спешат на помощь». Так мы все и поступаем – всегда и не задумываясь», – рассказала мама Марины Ольга.

Кроме того, кандидатуру Марины Кухаренко также выдвинули на награждение в рамках всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» Фонда социально-культурных инициатив.

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