Рабочая встреча руководителей музеев прошла в Порховском округе

16:03, 15 ноября 2024, ПАИ

Рабочая встреча с руководителями региональных и муниципальных музеев прошла в Порховском муниципальном округе. Она была организована по инициативе комитета по культуре Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Участие в мероприятии приняли 35 музейных сотрудников из 14 муниципалитетов. На встрече обсудили подготовку мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, взаимодействие музеев с проектом «Пушкинская карта», вовлечение школьников в культурные мероприятия и многое другое.

В обсуждении приняли участие председатель общественного совета при региональном комитете по культуре Сергей Коротков и члены общественного совета.