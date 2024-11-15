Рабочая встреча руководителей музеев прошла в Порховском округе
Рабочая встреча с руководителями региональных и муниципальных музеев прошла в Порховском муниципальном округе. Она была организована по инициативе комитета по культуре Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
Участие в мероприятии приняли 35 музейных сотрудников из 14 муниципалитетов. На встрече обсудили подготовку мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, взаимодействие музеев с проектом «Пушкинская карта», вовлечение школьников в культурные мероприятия и многое другое.
В обсуждении приняли участие председатель общественного совета при региональном комитете по культуре Сергей Коротков и члены общественного совета.
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