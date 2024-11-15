«Изборск – открытый город»: выставка к 100-летию со дня рождения археолога Валентина Седова открылась в музее-заповеднике

В выставочном зале Государственного музея-заповедника «Изборск» открылась выставка «Изборск – открытый город». Экспозиция посвящена 100-летию со дня рождения выдающегося российского археолога-слависта, доктора исторических наук, академика РАН, профессора Валентина Васильевича Седова. Как это было – в фоторепортаже Андрея Кокшарова.