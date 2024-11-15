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Михаил Шауркин поблагодарил железнодорожника за историческое расследование, связанное с дновским вокзалом

Железнодорожник Сергей Критский получил почётную грамоту администрации Дновского района за краеведческое расследование, которое позволило установить имя главного архитектора дновского железнодорожного вокзала. Об этом сообщил глава муниципалитета Михаил Шауркин в своём телеграм-канале.

Михаил Шауркин поблагодарил железнодорожника за историческое расследование, связанное с дновским вокзалом. Фото из телеграм-канала Михаила Шауркина

«Теперь благодаря Сергею Критскому известно, что здание дновского вокзала с 23-метровым шпилем и двумя колонными залами создавалось по проекту талантливого зодчего Бронислава Хилькевича. Сергей Критский восстановил и имена дновцев, которые строили вокзал, сданный в 1952 году, а также и некоторые подробности стройки: например, на возведение здания государство выделило внушительную по тем временам сумму – 4 млн рублей, а средняя зарплата в 1950 году составляла 600 рублей», – отметил он.

Кстати, свои расследования учёный вёл не только в архивах, но и во время экспедиций. Ряд фактов исторического расследования связан с остановкой на станции Дно императорского поезд 2 марта 1917 года. Многое о событиях, произошедших на станции Дно 28 февраля – 2 марта, до сих пор доподлинно неизвестно. Существует несколько версий, и по самой необычной из них даже была предпринята попытка организовать крушение состава на перегоне Полонка – Дно, чтобы последний российский император не попал в Петроград.

«Сергей Критский очень многое сделал для изучения истории нашего края. Надеюсь, его ждёт ещё очень много различных открытий и находок!» – подчернкнул Михаил Шауркин.

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