Михаил Шауркин поблагодарил железнодорожника за историческое расследование, связанное с дновским вокзалом

21:19, 15 ноября 2024, ПАИ

Железнодорожник Сергей Критский получил почётную грамоту администрации Дновского района за краеведческое расследование, которое позволило установить имя главного архитектора дновского железнодорожного вокзала. Об этом сообщил глава муниципалитета Михаил Шауркин в своём телеграм-канале.

«Теперь благодаря Сергею Критскому известно, что здание дновского вокзала с 23-метровым шпилем и двумя колонными залами создавалось по проекту талантливого зодчего Бронислава Хилькевича. Сергей Критский восстановил и имена дновцев, которые строили вокзал, сданный в 1952 году, а также и некоторые подробности стройки: например, на возведение здания государство выделило внушительную по тем временам сумму – 4 млн рублей, а средняя зарплата в 1950 году составляла 600 рублей», – отметил он.

Кстати, свои расследования учёный вёл не только в архивах, но и во время экспедиций. Ряд фактов исторического расследования связан с остановкой на станции Дно императорского поезд 2 марта 1917 года. Многое о событиях, произошедших на станции Дно 28 февраля – 2 марта, до сих пор доподлинно неизвестно. Существует несколько версий, и по самой необычной из них даже была предпринята попытка организовать крушение состава на перегоне Полонка – Дно, чтобы последний российский император не попал в Петроград.

«Сергей Критский очень многое сделал для изучения истории нашего края. Надеюсь, его ждёт ещё очень много различных открытий и находок!» – подчернкнул Михаил Шауркин.