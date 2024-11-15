Как на Псковщине защищены права ребёнка, опасен ли квадробинг и в чём проблемы дистанционного обучения – в интервью с детским омбудсменом

21:58, 15 ноября 2024, ПАИ

О нужных и ненужных праздниках, отношении к субкультурам, раннем обнаружении проблемных семей и росте усыновления в Псковской области рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Свой или чужой

– Наталья Викторовна, каждый год перед Хэллоуином и Днём святого Валентина в обществе дискутируют, нужны ли нам эти праздники. Есть ли официальная позиция уполномоченных по правам ребёнка?

– Любые мероприятия, праздники, субкультуры, которые способствуют развитию человека, это хорошо, а деградация – плохо. Вспомним наши русские колядки, где тоже переодеваются, но здесь западно-европейская культура и нужно понять: это просто развлечение или идеологическое убеждение? Когда есть ответы на эти вопросы, можно сказать, вредит это или помогает нашим детям. Я не закоренелый противник данных мероприятий, но для меня это чуждые праздники. В молодости казалось, что дополнительный праздник, когда тебе что-то подарят или признаются в своих чувствах, это круто. Сейчас я сторонник того, что у нашей страны и народа должны быть свои национальные праздники, народные, традиционные. Как альтернатива День семьи, любви и верности – прекрасный вариант.

Хорошо быть кисою?

– Квадробинг – это действительно вредная, деструктивная идеология, которая влияет на умы детей, или искусственно разогретая история?

– Мы на эту тему неоднократно дискутировали с взрослыми и детьми. Провели опрос более чем ста подростков, как они вообще к этому относятся. Большая часть детей относится негативно. Есть квадробика и квадробинг. Первое – это спортивное развлечение с прыжками и бегом, имитирующим движения животных. А квадробинг ничего не имеет общего со спортом. Маски, корм, поводки, услуга по выгулу квадроберов – уже некое мракобесие. Это деструктивно, нарушает правила поведения, мешает жить другим людям. И ещё унижает честь и достоинство человека. Подростки говорят: нам неприятно, когда на тебя набрасывается человекоподобная собака или обезьяна в лице твоего соседа по подъезду, и начинает лаять. Были даже случаи укусов. К счастью, у нас эта субкультура не столь активна, как в других регионах, но тоже есть. Однажды родители второклассниц-квадроберов жаловались, что девочки не находят понимания, их буллят, что очень обижало.

– Почему появился квадробинг?

– На детских утренниках я тоже была лисичкой и белочкой, а рядом со мной стояли толпы медвежат и зайцев. Но это театральная инсценировка, а данная субкультура предлагает не просто вживание в роль, а уподобление себя животным. С одной стороны, это бизнес-индустрия, нацеленная на максимальную реализацию своей продукции. Кто-то, как говорится, «поймал фишку» и запустил идею в общество. С другой стороны, большой вопрос к родителям, которые выгуливают своего ребёнка на поводке, бросают ему палки, как собаке. Получается, они не могут объяснить, чем человек отличается от животного, либо потакают распущенности и вседозволенности.

Пять тысяч за выгул

– Родители зачастую сами так инфантильны, что не видят здесь никакой проблемы.

– Необходимо понять, зачем это нужно ребёнку, почему он надел маску, почему, с одной стороны, хочет привлечь внимание, с другой стороны, от кого-то закрыться. Участие в любой субкультуре – единственное, что его в жизни интересует, или он ещё и успешно учится, по дому помогает. Родитель должен видеть, это всепоглощающий интерес, который отрицает все остальные аспекты жизни, или лишь модное увлечение и ребёнок не хочет отличаться от других. Психиатры не видят здесь у детей психиатрических отклонений, но психологи как раз отмечают, что родителям необходимо быть бдительными, внимательными.

Есть ещё одна сторона проблемы. Люди всё-таки прямоходящие существа, а передвижение на четырёх конечностях и акробатические прыжки без специальной подготовки провоцируют у детей травмы рук, ног и позвоночника, не приспособленного к подобным занятиям.

– Очевидно, что будут появляться новые субкультуры. Надо ли каждый раз запрещать их на законодательном уровне? И как вообще с этим быть?

– Вот интересный момент. При муссировании темы квадробинга мне стали звонить и писать в соцсети «ВКонтакте» воспитатели детского сада: что нам теперь делать? Мы на занятиях физкультурой изображаем прыжки лягушек, ходим гуськом. Не надо сходить с ума. Нужно продолжать делать то, чего делали. Считаю, что всегда следует находить золотую середину и не перегибать палку. Запретный плод сладок – чем больше муссируем эту тему, особенно в соцсетях, тем больше интереса вызываем у детей и у взрослых. Появляются предложения на маркетплейсах и уже спрос есть на комплекты для квадроберов, будки и выгул за 5000 рублей в час. Мы мониторим ситуацию и понимаем, что это навязанные идеи и субкультура. Взрослые люди тратят деньги на ошейник для собственного ребёнка. В то время, когда наши ребята на фронте бьются, у нас родители покупают и бросают детям палки, чтобы ребёнок имитировал щенка. Мир сошёл с ума.

Псковская область в лидерах по работе с семьёй

– Зачем в наш регион приезжали сотрудники аппарата уполномоченного при президенте России по правам ребёнка?

– По поручению президента Российской Федерации проводится всероссийская инспекция системы профилактики социального сиротства. Это своеобразный аудит, чтобы выявить лучшие практики, увидеть проблемные моменты межведомственного взаимодействия. Потому что в региональных субъектах свои законы и есть разница, например, в подчинённости опеки, комиссии по делам несовершеннолетних. Для этого коллеги из аппарата уполномоченного встречаются в регионах с представителями органов опеки, соцзащиты, образования, смотрят социальные и образовательные учреждения, работу комиссии по делам несовершеннолетних. По итогам представляют лучшие практики на всероссийском уровне.

– И как оценена Псковская область?

– У нас много позитивных практик. Например, наш регион стал вторым после Московской области по усыновлению детей.

Хорошая динамика по снижению количества детей, находящихся без попечения родителей, неплохая динамика по устройству детей в семьи и по сопровождению семей. Но в то же время был отмечен факт, характерный для большинства регионов, судя по общению с коллегами. Каждая структура системы – органы опеки, комитеты образования, комиссии и так далее – работает в соответствии с законодательством. А межведомственное взаимодействие хромает. И главная задача на сегодня – пересмотреть нормативные документы и алгоритмы взаимодействия между субъектами системы профилактики, чтобы работа с семьёй, нуждающейся в помощи государства, шла напрямую и максимально эффективно.

Надо наладить межведомственную систему раннего выявления проблем и помощи семье, а пока у нас эта работа начинается с момента, когда семья уже оказалась в кризисной ситуации. А вот что было сделано до того? Помогли трудоустроиться или закодироваться, пройти путь в центре реабилитации? Или просто отправить семью к психологу, чтобы мама и папа не отказались от ребёнка, чтобы их не лишили родительских прав и ребёнок остался в семье, а не оказался в социальном учреждении? Вот это сейчас наша главная задача. Хотя по показателям Псковская область по работе с семьёй в лидерах.

Система профилактики

– Как организовать раннее выявление семейных проблем? Общество атомизировано, все ждут, что кто-нибудь другой обратится в опеку по поводу неблагополучной семьи.

– Ребёнок ходит в дошкольное учреждение либо не ходит? Появляется в объективе учреждений здравоохранения или нет? Пропускает уроки в школе, там более 20 % пропусков без уважительной причины, или всё время посещает? Это может свидетельствовать о семейном неблагополучии. Конечно, это не всегда подтверждение того, что в семье есть насилие или алкоголизм. Но это сигналы, которые обязуют систему профилактики отреагировать и посетить семью органам опеки, социальным службам. Такое право есть и у школы. Просто звонок не может выявить проблему и помочь, обязательно нужен визит в семью, разговор глаза в глаза. Интерес к семье, к которой есть вопросы, должны проявлять школа, соседи и так далее. Многие боятся обратиться лишний раз в органы опеки – вдруг детей отберут и отправят в социальные учреждения.

– У органов опеки и комиссии по делам несовершеннолетних не очень хороший имидж. Смотрим сериалы, где злые женщины с полицией приходят изымать детей из благополучной семьи…

– Очень гипертрофированно негативный образ. Хотя не беспочвенный, я в своей работе с этим порой сталкиваюсь. Но мы с представителями опеки разбираем такие ситуации, чтобы минимизировать негативные последствия в первую очередь для ребёнка. У комиссии по делам несовершеннолетних тоже сформировался образ карающего органа, хотя по федеральному 120-у закону это орган, координирующий профилактическую работу, он призван не наказать, а помочь исправить ситуацию.

Но хочу сказать, что порой принципиальная жесткость системы профилактики позволяет сохранить жизнь ребёнку, выявить в отношении его преступление, обезопасить от насильственных действий в семье. К сожалению, сегодня увеличилось количество преступлений в отношении несовершеннолетних, связанных с притязаниями на половую неприкосновенность, с развращением детей. И это происходит внутри семьи.

Дистанция огромного размера

– Вопрос о дистанционном обучении. Родители на работе, а дети чем занимаются? Не приходят на дистанционный урок или наоборот, учителя не выходят на связь, уроков нет.

– Я мониторю ситуацию в рамках своих полномочий. Дистант при карантине, как показывает практика, лучше того, что ребёнок вообще ничем не занимается. Радуются дистанционному обучению в основном дети, которые не очень любят учиться, а больше половины страдают из-за того, что лишены общения, возможности слышать и видеть учителя вживую. И получение информации от учителя, как ни странно, большая часть предпочитает обучению в интернете. Также есть проблема здоровья. Я два года обучалась онлайн на юрфаке МГУ и, честно говоря, похоронила зрение с концами. Кроме того, в семье может быть один ноутбук и трое-четверо детей, и нет возможности всем подключаться одновременно. Вот с этими вопросами ко мне уже обращаются родители. Когда продлили карантин, у меня в соцсетях много было постов, где родители говорили, что сил больше нет находиться в напряжении – мы на работе, а ребёнок дома бесконтрольный. Потом он придёт в школу и будет обвал знаний.

– И что делать?

– Сложно отвечать, когда ты не участвуешь в принятии решений по дистанционному обучению. Думаю, у нас было взвешенное решение по рекомендациям Роспотребнадзора, здравоохранение и главы города.

– Основная претензия к обучающей платформе «Сферум», предназначенной для дистанционного обучения, – невнятная инструкция для пользователя. Может быть, нужен консультационный совет, куда войдут те же уполномоченные по правам ребёнка с наказами от родителей?

– У нас три участника образовательного процесса: педагоги, дети, родители. Нужно услышать их всех, чтобы для всех участников процесс удалённого обучения был удобным и комфортным.

– В декабре институту уполномоченных по правам ребёнка в Псковской области исполняется 15 лет. Как собираетесь праздновать?

– Какие сейчас праздники? Мы все ждём победу нашу. Я просто написала ходатайство на имя губернатора и областного Собрания о награждении людей, с кем работаю на протяжении последних десяти лет, благодарственными письмами. Никаких шоу с фейерверками не будет. Но в конце декабря пять лет Детскому совету, и по этому случаю в Пскове мы совместно с «Движением первых» проведём двухдневный детский форум для представителей всех регионов.