Игоря Иванова переизбрали председателем Псковской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения

22:37, 15 ноября 2024, ПАИ

Игоря Иванова переизбрали председателем Псковской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения. Такое решение приняли на XXIV конференции организации сегодня, 15 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

В ходе конференции Игорь Иванов выступил с отчётным докладом о деятельности организации. Признав работу областной организации удовлетворительной, участники конференции единогласно поддержали его кандидатуру на пост председателя.

«Я благодарен вам за поддержку. Мы многого уже сумели добиться, но ещё больше предстоит сделать. И я уверен, что единой профсоюзной командой нам по плечу решать самые серьёзные задачи», – отметил Игорь Иванов.

В рамках работы конференции также были обозначены приоритетные задачи на перспективу, а профактив отмечен благодарностями и грамотами Псковского областного Собрания депутатов, главы Пскова, президиума центрального союза профсоюза, а также подарочными сертификатами на посещение баз отдыха и санаториев Псковского облсовпрофа.

Напомним, что сегодня областная организация профсоюза работников жизнеобеспечения включает в себя 17 первичных организаций и объединяет более 2 000 человек.

Также в этот день состоялось заседание Ассоциации профсоюза жизнеобеспечения Северо-Западного федерального округа, в котором приняли участие председатели региональных организаций из Вологодской, Новгородской, Мурманской и Ленинградской областей, а также Санкт-Петербурга.