Псковская команда стала чемпионом сезона официальной лиги КВН «Санкт-Петербург»

23:00, 15 ноября 2024, ПАИ

Псковская команда стала чемпионом сезона официальной лиги КВН «Санкт-Петербург». Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковский государственный университет».

«Финал был тяжёлым испытанием для каждого члена команды, а победа в нём была безумно неожиданной. До конца сохранялась интрига, но благодаря этому мы получили намного больше приятных эмоций. Плюс за сезон мы обзавелись группой поддержки в Санкт-Петербурге, что не может не радовать», – отметила участница сборной, студентка ПсковГУ Алина Качнова.

В сборную «Хочу погладить» также входят ребята из Санкт-Петербургского горного университета и СПбГУ.

Впереди у команды фестиваль в Сочи и новый сезон.