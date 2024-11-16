Более 80% составляет готовность строительства нового здания Линовской школы в Пыталовском округе

13:43, 16 ноября 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проконтролировал ход строительства нового здания Линовской школы на 205 мест в Пыталовском муниципальном округе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

На данный момент готовность учреждения составляет 82%. Работы ведутся как внутри здания, так и снаружи.

Внутренняя отделка помещений завершена более чем на 90%, проведен монтаж электро-технического оборудования, вентиляционной системы.

На пришкольной территории подрядная организация благоустраивает подъезды к учреждению и пешеходные дорожки, продолжается монтаж внешних инженерных сетей, устройство скважин.

«По завершении реализации проекта школа будет полностью автономной – с собственной котельной, скважиной, очистными сооружениями и пожарными резервуарами», – отметил Михаил Ведерников.

Строительство спортивного стадиона запланировано на следующий год в рамках 2-й очереди благоустройства пришкольной территории.

Глава региона поручил увеличить число строительных бригад на объекте и усилить контроль за сроками выполнения работ.