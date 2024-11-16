Житель Локнянского района попал под суд за использование поддельных водительских прав
Житель Локнянского района получил штраф за использование поддельного водительского удостоверения, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Установлено, что в июле 2024 года 27-летний мужчина заказал через программу мгновенного обмена сообщениями поддельное водительское удостоверение. Поддельный документ он получил отделении почтовой связи, а затем хранил и использовал его.
В сентябре во время управления автомобилем мужчина предъявил поддельное удостоверение по требованию инспектора ГИБДД.
Прокуратура Локнянского района поддержано государственное обвинение мужчины по части 3 статьи 327 УК РФ (приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельного водительского удостоверения). Ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.
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