Житель Локнянского района попал под суд за использование поддельных водительских прав

16:40, 16 ноября 2024, ПАИ

Житель Локнянского района получил штраф за использование поддельного водительского удостоверения, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что в июле 2024 года 27-летний мужчина заказал через программу мгновенного обмена сообщениями поддельное водительское удостоверение. Поддельный документ он получил отделении почтовой связи, а затем хранил и использовал его.

В сентябре во время управления автомобилем мужчина предъявил поддельное удостоверение по требованию инспектора ГИБДД.

Прокуратура Локнянского района поддержано государственное обвинение мужчины по части 3 статьи 327 УК РФ (приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельного водительского удостоверения). Ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.