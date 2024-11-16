Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Житель Локнянского района попал под суд за использование поддельных водительских прав

Житель Локнянского района получил штраф за использование поддельного водительского удостоверения, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что в июле 2024 года 27-летний мужчина заказал через программу мгновенного обмена сообщениями поддельное водительское удостоверение. Поддельный документ он получил отделении почтовой связи, а затем хранил и использовал его.

В сентябре во время управления автомобилем мужчина предъявил поддельное удостоверение по требованию инспектора ГИБДД.

Прокуратура Локнянского района поддержано государственное обвинение мужчины по части 3 статьи 327 УК РФ (приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельного водительского удостоверения). Ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












16 ноября 2024

Более тысячи обращений поступило в Роспотребнадзор от псковичей по вопросам защиты их прав
16 ноября 2024

Тихая охота продолжается в Пушкиногорском районе, несмотря на выпавший снег
16 ноября 2024

Михаил Ведерников поручил ускорить темп строительства нового больничного комплекса в Пыталовском округе
16 ноября 2024

Обитателей подворья «Птичий дворик» в Псковском районе готовят к зимовке
16 ноября 2024

Дочь погибшего героя спецоперации из Псковской области выступила на патриотическом фестивале в Сочи
16 ноября 2024

Более 80% составляет готовность строящегося здания Линовской школы в Пыталовском округе
16 ноября 2024

Дождь прогнозируют в Псковской области 17 ноября
16 ноября 2024

Терпимее, рассудительнее, добрее: псковичи поделились, каким видят человека через 50 лет

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...