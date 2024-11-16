Более тысячи обращений поступило в Роспотребнадзор от псковичей по вопросам защиты их прав

16:55, 16 ноября 2024, ПАИ

1155 обращений от потребителей по вопросам защиты их прав, в том числе при приобретении некачественных товаров, работ, услуг поступило в Управление Роспотребнадзора по Псковской области за девять месяцев. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

«Всем обратившимся даны разъяснения законодательства в области защиты прав потребителей, а также, в случае необходимости, оказана помощь в составлении претензий продавцам (исполнителям)», – отметили в Роспотребнадзоре.

24 обращения стали основанием для проведения контрольных (надзорных) мероприятий, при этом в 50% случаев информация, содержащаяся в указанных обращениях о нарушениях обязательных требований, подтвердилась.

Кроме того, по итогам рассмотрения обращений объявлено 37 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований хозяйствующим субъектам и подано 19 исковых заявлений в судебные органы по фактам нарушений, выявленных в результате рассмотрения обращений.

Также в ведомстве напомнили, что Управление Роспотребнадзора по Псковской области в постоянном режиме контролирует безопасность и качество потребительской продукции, осуществляя проверки соблюдения требований технических регламентов, а также посредством оказания гражданам необходимой практической, консультативной помощи и защиты их прав в судебном порядке, в случае приобретения ими товаров (работ, услуг) ненадлежащего качества.