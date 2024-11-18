Участок улицы Ипподромной временно перекрыли в Пскове из-за аварии на инженерных сетях
Участок улицы Ипподромной временно перекрыли в Пскове из-за аварийной ситуации при проведении работ по капитальному ремонту инженерных сетей хозяйственно-бытовой канализации, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.
С 18 ноября до окончания работ закрывается для движения автотранспорта участок улицы Ипподромной в районе дома № 74а.
Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.
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