Участок улицы Ипподромной временно перекрыли в Пскове из-за аварии на инженерных сетях

11:54, 18 ноября 2024, ПАИ

Участок улицы Ипподромной временно перекрыли в Пскове из-за аварийной ситуации при проведении работ по капитальному ремонту инженерных сетей хозяйственно-бытовой канализации, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

С 18 ноября до окончания работ закрывается для движения автотранспорта участок улицы Ипподромной в районе дома № 74а.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.