Сотни образов представили участники VIII конкурс национального костюма Псковской области

В Пскове состоялся VIII конкурс национального костюма Псковской области в пространстве купца Лапина. В конкурсе было представлено 14 коллекций из 5 муниципалитетов Псковской области, созданные в течение года. В программе конкурса были три мастер-класса: по верховой набойке, созданию аксессуаров и традиционной вышивке. Участники представили сотни образов, от народных сказок до костюмов малых народов Псковской области. Как это было – в репортаже Андрея Кокшарова.