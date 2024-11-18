Первая в новом учебном году профильная смена «Школа педагогического успеха» стартовала в центре «Вега»

23:33, 18 ноября 2024, ПАИ

В региональном центре выявления и поддержки одарённых детей «Вега» стартовала профильная тематическая смена «Школа педагогического успеха» для обучающихся психолого-педагогических классов Псковской области. С приветственными словами к школьникам обратились начальник отдела региональной политики комитета по образованию Псковской области Андрей Ниневский, врио ректора ПОИПКРО Екатерина Гончарова, руководитель регионального центра выявления и поддержки одарённых детей «Вега» Ольга Ефимова. Об этом ПАИ сообщили в центре «Вега».

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«Мы надеемся, что психолого-педагогические классы – это действительно те классы, которые определят ваш жизненный путь и профессиональное будущее. Педагогическая профессия не из простых, и нам есть чем с вами поделиться», – сказал начальник отдела региональной политики комитета по образованию Псковской области Андрей Ниневский.

В течение недели юные педагоги будут погружены в мир современных методик преподавания. Программа смены включает в себя мастер-классы ведущих специалистов и работу над собственными проектами. Участники получат возможность развить профессиональные навыки и компетенции, необходимые для будущей работы в сфере образования.

«Педагоги и приглашённые эксперты в рамках смены постараются дать вам максимум, чтобы со смены вы вернулись с полным пониманием того, как устроена региональная система образования и каков ваш будущий профессиональный путь», – отметила врио ректора ПОИПКРО Екатерина Гончарова.

Профильная смена «Школа педагогического успеха» проходит с 18 по 23 ноября. В смене принимают участие 24 обучающихся психолого-педагогических классов Псковской области. Всего в 2024/2025 учебном году в Псковской области открыто 22 класса психолого-педагогической направленности.