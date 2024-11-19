Великолукский студент выиграл двухдневную велогонку в Китае

10:20, 19 ноября 2024, ПАИ

Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Александр Березняк стал победителем двухдневной велогонки «Тур Мэньтоугоу», которая прошла в Китае 16 и 17 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ВЛГАФК.

Александр Березняк шёл вторым после первого дня соревнований. На втором этапе гонки он перехватил лидерство и стал победителем генеральной классификации.

Кроме того, в гонке участвовал выпускник великолукской академии Игорь Фролов. Он занял итоговое восьмое место.

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