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Общество

В ПсковГУ пройдёт «Зимний университет «Новые научные горизонты»

25 ноября в ПсковГУ стартует международный проект «Зимний университет «Новые научные горизонты». В этом году в обучении примут участие 220 человек. Это студенты и магистранты из Сербии, Боснии и Герцеговины, ЮАР, Узбекистана, Белоруссии и России, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

На протяжении двух недель студенты будут повышать свои профессиональные компетенции, знакомиться с традициями, культурой и историей регионов России, а также разрабатывать и реализовывать совместные международные молодежные проекты.

«Мы хотели бы, чтобы ребята из нашего университета и зарубежных стран смогли поделиться своим опытом, знаниями и компетенциями в области инженерии, в том числе именно тяжелого машиностроения, – рассказал начальник управления научной деятельности университета Василий Фролов. – Также мы очень рассчитываем, что в рамках «Зимнего университета» будут разработаны несколько совместных международных исследовательских или научно-образовательных проектов, которые будут востребованы инженерным сообществом и, возможно, будут успешно коммерциализированы в будущем».

Проект реализуется на базе Псковского государственного университета, Санкт-Петербургского политехнического университета им. Петра Великого, Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого по инициативе Минобрнауки России.

Запланированы образовательные мастер-классы «Опережающая подготовка инженерных кадров в условиях цифровизации производства», «Инновации в станкостроении», «Промышленная автоматика с применением программируемых логических контроллеров», «Технологии активного магнитного подвеса», «Основы международной охраны результатов интеллектуальной деятельности» и многие другие. Свою работу также будут вести образовательные мастерские «Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности», «Концепция фабрик будущего: цифровая фабрика, умная фабрика, виртуальная фабрика».

Важной частью обучения станет проектный трек, в котором ребята изучат современные технологии, методы проектирования и анализа, получат возможность работать над реальными кейсами из отрасли. В программе также запланированы экскурсии на завод PERCo, в производственный цех компании «Уклад» и знакомство с культурно значимыми местами Псковской области.

Программа развития передовой инженерной школы (ПИШ) гибридных технологий в станкостроении Союзного государства разработана в рамках одноименного федерального проекта, стартовавшего в 2022 году по инициативе Министерства науки и высшего образования РФ. Главная цель ПИШ Союзного государства – подготовка межотраслевого инженера – 2035, способного создавать новые знания, технологии и продукты в интересах станкостроения.

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