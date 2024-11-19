Ограбивший магазин житель Пыталово отправится на обязательные работы

12:35, 19 ноября 2024, ПАИ

Житель Пыталово осуждён за грабёж из магазина в Острове, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установили, что 29-летний мужчина зашёл в торговый зал одного из сетевых магазинов в Острове, взял шесть банок кофе и пошёл к выходу. Замечание продавца он проигнорировал и ушёл.

Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 161 УК РФ (грабёж). Ему назначили наказание в виде 300 часов обязательных работ.