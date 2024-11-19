«Кража года» в Псковской области: из-под эму вытащили яйца

12:54, 19 ноября 2024, ПАИ

Яйца вытащили из-под эму в подворье «Птичий дворик» в Псковском районе, сообщается в группе подворья в соцсети «ВКонтакте».

«В этом году они занеслись раньше, чем в прошлом, и должны быть ещё яйца, закладывать будем партиями, так как у яиц есть срок, когда высокий процент выводимости», – пояснили в подворье и уточнили, что первую партию уже заложили в инкубатор.

Решение забрать яйца у птиц связано с тем, что в прошлом году их оставили под эму и вылупился только один птенец. Также птицы стали очень агрессивными, не давали подойти к ним. Из-за этого птенец не получал достаточно питания, и владельцам подворья пришлось забрать его и отдать на другую ферму.

«Забрать яйца у страуса дело непростое. Сегодня произошла кража года. Светлана отвлекала родителей, нарезала яблоки и соблазняла ими птиц на улице, а Геннадий Александрович проник в помещение и принёс шесть удивительно красивых и крупных яиц», – рассказали хозяева подворья.

Яйца эму лежат в инкубаторе примерно 56 дней при температуре 36,2. Из-за плотности и цвета эти яйца невозможно просветить, чтобы увидеть, есть зародыш или нет, добавили волонтёры.

«Поэтому мы каждое яйцо отметим номером и взвесим. На выходе яйцо должно потерять в весе где-то 15 %. Где-то через две недели мы ещё раз взвесим, если вес меньше, значит, внутри лежит страусёнок. Это для того чтобы у нас не оказались неоплодотворенные яйца», – пояснили в подворье.