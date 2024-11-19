Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Кража года» в Псковской области: из-под эму вытащили яйца

Яйца вытащили из-под эму в подворье «Птичий дворик» в Псковском районе, сообщается в группе подворья в соцсети «ВКонтакте».

«Кража года» в Псковской области: из-под эму вытащили яйца. Здесь и далее: скриншот видео

«В этом году они занеслись раньше, чем в прошлом, и должны быть ещё яйца, закладывать будем партиями, так как у яиц есть срок, когда высокий процент выводимости», – пояснили в подворье и уточнили, что первую партию уже заложили в инкубатор.

Решение забрать яйца у птиц связано с тем, что в прошлом году их оставили под эму и вылупился только один птенец. Также птицы стали очень агрессивными, не давали подойти к ним. Из-за этого птенец не получал достаточно питания, и владельцам подворья пришлось забрать его и отдать на другую ферму.

«Забрать яйца у страуса дело непростое. Сегодня произошла кража года. Светлана отвлекала родителей, нарезала яблоки и соблазняла ими птиц на улице, а Геннадий Александрович проник в помещение и принёс шесть удивительно красивых и крупных яиц», – рассказали хозяева подворья.

Яйца эму лежат в инкубаторе примерно 56 дней при температуре 36,2. Из-за плотности и цвета эти яйца невозможно просветить, чтобы увидеть, есть зародыш или нет, добавили волонтёры.

«Поэтому мы каждое яйцо отметим номером и взвесим. На выходе яйцо должно потерять в весе где-то 15 %. Где-то через две недели мы ещё раз взвесим, если вес меньше, значит, внутри лежит страусёнок. Это для того чтобы у нас не оказались неоплодотворенные яйца», – пояснили в подворье.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 ноября 2024

Псков вошёл в тройку лидеров по недорогому отпуску для россиян
19 ноября 2024

Пресс-тур журналистов и блогеров из числа соотечественников проходит в Псковской области
19 ноября 2024

В проблеме получения льготного лекарства разбирался Игорь Дитрих в общественной приёмной
19 ноября 2024

Русский мир, инфовойна, искусственный интеллект: международный медиафорум пройдёт в Псковской области
19 ноября 2024

Сильный ветер и налипание снега на провода прогнозируется в Псковской области
19 ноября 2024

Великие Луки прощаются с 17-летним Максимом Новинским
19 ноября 2024

Делегация Псковской области примет участие в финале чемпионата «Профессионалы»
19 ноября 2024

«Кража года» в Псковской области: из-под эму вытащили яйца

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...