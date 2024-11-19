Андрей Козлов станет гостем программы «Оглавление»

12:45, 19 ноября 2024, ПАИ

Председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 19 ноября, в 14:00.

Как чувствует себя сектор реальной экономики в условиях жёсткой кредитной политики? Каким образом законодатели поддерживают бизнес? С чем связан заметный рост цен на отдельные виды продуктов? Чем важна инициатива областного Собрания по продолжению господдержки возведения модульных гостиниц? На пользу ли мораторий на проверку малого и среднего бизнеса?

Об этом с законодателем поговорят ведущие программы Александр Машкарин и София Гречиха.

Трансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе телеканала «Первый Псковский» в соцсети «ВКонтакте».